125.000 Zuschauer kommen: Die Ruhe vor dem Sturm!

Siebenstelliges Budget

„Hätte ich einen Hut auf, würde ich ihn ziehen. Es ist ein Wahnsinn, was da für eine Organisation dahintersteckt“, ist auch Bürgermeister Jürgen Fundke baff. Zumal der Aufwand für so einen WM-Lauf rund das Zehnfache eines deutschen bzw. österreichischen Meisterschaftslauf beträgt. Ganz zu schweigen von den Kosten! „Das Gesamtbudget ist siebenstellig“, so Rallye-Leiter Andreas Dinzinger, der sich erneut 125.000 Zuschauer erhofft.