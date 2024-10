„Bursche ist topfit!“ Ski-Welt bangt vor Comeback

Kurz vor dem Start der neuen Ski-Saison in Sölden ist Rückkehrer Lucas Pinheiro Braathen in den Fokus geraten. Der „Neu-Brasilianer“ befindet sich in einer beeindruckenden Form, wird im Ski-Zirkus gemunkelt. Es werden sogar Stimmen laut, die im 24-Jährigen den größten Konkurrenten von Dominator Marco Odermatt sehen.