Ukrainerin darf kein Bargeld auf Konto einzahlen

Ich möchte arbeiten, selbstständig sein und nicht auf Sozialhilfe angewiesen sein.“ Mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine verließ Svitlana Liulko ihre Heimat und wurde mittlerweile in Anif heimisch. Im Mai hat die Ukrainerin in der Flachgauer Gemeinde eine Änderungsschneiderei eröffnet. Das Geschäft ist am Anlaufen – doch plötzlich gibt es Probleme mit der Hausbank der Ukrainerin.