Tennis-Anlage in Anif wird verkleinert

Ein Schlag gegen den Tennissport in Salzburg“ – das hörte man in den vergangenen Jahren ein ums andere Mal. Zuletzt im vergangenen Juli, als endgültig feststand, dass Gerald Mandl mit Oktober seine Zelte am Tennispoint Anif abbrechen muss – die „Krone“ berichtete. Mit Erich Quehenberger, dem Eigentümer der Anlage, gab es keine Chance auf eine gemeinsame Zukunft mehr.