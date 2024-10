Die heißen Eisen für die nächste Landesregierung

Die Uhr tickt: Heute in sechs Wochen wählen die Steirer ihren Landtag neu. So wissen wir in 42 Tagen, wem in unserem Bundesland das Vertrauen geschenkt wird. Und wir wissen, ob Christopher Drexler, der das Amt des Landeshauptmannes im Juli 2022 von seinem ÖVP-Parteifreund Hermann Schützenhöfer übernommen hat, für die Volkspartei Platz 1 verteidigen konnte. Oder ob die FPÖ mit Mario Kunasek an der Spitze schafft, was Herbert Kickl vor zwei Wochen bundesweit gelungen ist: Erster zu werden. Was für die Steiermark ein historischer Einschnitt wäre – denn außer in Kärnten ist es der FPÖ noch in keinem Bundesland gelungen, Platz 1 zu erobern.