James-Bond-Doppelgänger auf neuer (Film-)Mission

Alles nur für die Liebe

„Die zwei kommen sich bald näher. Doch um seinen Job zu behalten, muss Adrian alles beenden, bevor es überhaupt richtig angefangen hat“, so das Drehbuch in Kurzversion. Nur so viel wird noch verraten: „Verstrickt in dramatische Ereignisse beweist sich ,Vics‘ Vater als Fels in der Brandung.“ Offen bleibt die Frage, die sich wie ein roter Faden durch den Film zieht: „Hat ,Vics‘ und Adrians Liebe überhaupt eine Chance?“