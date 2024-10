Fünfmal Rückstand? 99ers als „Comeback-Monster“

Das sah nach sechs Minuten Spielzeit noch ganz anders aus. Zwar spielten die Steirer von Beginn an stark. Doch Klassek und Mackin brachten Gegner Innsbruck per Doppelschlag binnen 14 Sekunden mit 2:0 in Front. Es war bereits das fünfte Mal (bei sieben Saisonspielen), dass die Grazer damit in einem Ligaspiel in Rückstand gerieten. Aber Schockstarre? Oder gar ein Rückfall in alte Muster? Fehlanzeige!