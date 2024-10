Stationsausbau trennt eine Gemeinde 18 Monate lang

Koordination vorab schlecht, Gemeinde versucht alles

„Man kann aber kaum etwas dagegen ausrichten, da es sich vorrangig um Landesstraßen handelt“, sind den Kommunalpolitikern die Hände gebunden. Dementsprechend aufgebracht seien auch die Bürger, die nicht verstehen, dass Land, ÖBB und Gemeinde hier gezielter vorgehen – „wie es schon bei einem ähnlichen Projekt in Deutsch Wagram war“, so Bruckmüller. Ein Verkehrsinfarkt sei genauso vorprogrammiert wie hilflose Senioren oder Mütter mit Kinderwägen, die ebenfalls große Umwege beschreiten müssen. Bei den Sperren werden auch die Öffis unterbrochen, was Schüler genauso inkludiert wie einen Kindergarten, der für viele dann auch nur auf Umwegen erreichbar sein wird.