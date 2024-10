Diese Schützlinge suchen ein neues Zuhause

Bis jetzt durfte der schöne Rüde leider noch nicht so viel erleben und musste viel Zeit alleine verbringen. Anfangs ist Dusty (3) deshalb sehr vorsichtig und schreckhaft Menschen gegenüber. Wenn man ihm aber Zeit und Vertrauen schenkt, taut er schnell auf und zeigt sich von einer sehr freundlichen Seite. Auch beim Spielen macht er mit und Streicheleinheiten mag er gerne. Wenn sich Dusty dann so richtig wohl und sicher fühlt, kann es auch passieren, dass er es dann ein bisschen „übertreibt!“ und übermütig wird. Der Rüde braucht sehr konsequente Menschen, die ihm Liebe und Sicherheit vermitteln, aber auch klare Regeln. Dusty ist lernwillig und würde sich über einen Besuch in der Hundeschule, mit seinen neuen Leuten, sicher freuen.