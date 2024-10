Eisenberg: DAC-Bühne auch für Welschriesling

Hohe Qualität der Weine

Einen Auftrag gibt es auch an den Konsumenten. „Wir wollen, dass sich die Menschen damit beschäftigen, woher der Wein kommt“, betont Straka. Damit könne man als Winzer jetzt noch mehr in die Tiefe gehe. Eine Hommage an Tradition und Zukunft soll auch das neue Logo sein. „Damit wollen wir in der ganzen Welt die Aufbruchstimmung und die hohe Qualität unserer Weine vermitteln“, sagt DAC-Obmann Reinhold Krutzler.