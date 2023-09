Kardinal Schönborn bekam Ehrendoktorat verliehen

Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn bekam am Montag die Ehrendoktorwürde der Palacký Universität in Olmütz (Olomouc) verliehen. Er erhielt die Auszeichnung als „einer der namhaftesten Theologen des späten 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts“ und für die Wiederbelebung der theologischen Lehre in Tschechien nach dem Kommunismus.