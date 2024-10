Nach Seuchenjahr wünscht sich Pinzgauer ein Tor

Bereits vergangenen Sommer kam Maurice Entleitner von Kitzbühel zu Westligist FC Pinzgau. Gespielt hat er aufgrund mehrerer Verletzungen aber nur achtmal. „Ich habe mich am Anfang schon schwer getan, aber wenn du ein bisschen Spielpraxis bekommst und der Trainer dir vertraut, dann wird man von Partie zu Partie souveräner“, erzählt der Mittersiller. Beides ist heuer der Fall, Coach Florian Klausner schenkt ihm das Vertrauen und stellte ihn bisher in jedem Match von Beginn an auf. „Die Leistungen gehen von Spiel zu Spiel nach oben“, zeigt sich der 23-Jährige zufrieden. Aber: „Tor würde ich mir halt einmal eines wünschen, vielleicht reißt mir mal einer ab.“ Wer weiß, eventuell schon heute bei Schwaz . . .