Angriff auf Blauhelme „mögliches Kriegsverbrechen“

Auch US-Regierung besorgt

Scharfe Kritik äußerte die Türkei. „Israels Angriffe auf UNO-Kräfte nach seinen Massakern an Zivilisten im Gazastreifen, im Westjordanland und im Libanon sind Ausdruck seiner Auffassung, dass seine Verbrechen ungestraft bleiben“, hieß es in einer Erklärung des türkischen Außenministeriums. Auch die US-Regierung zeigte sich besorgt. Israel führe Einsätze im Süden des Libanon aus, „um die Infrastruktur der Hisbollah zu zerstören“, sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates am Donnerstag in Washington. „Während dieser Operationen ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie die Sicherheit der UNO-Friedenstruppen nicht gefährden.“