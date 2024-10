Tirol-Volleyballer müssen nur noch Hürde meistern

Tirols Volleyball-Stolz schaffte also mit 2:0-Siegen gegen Madlost Zagreb den Aufstieg in die dritte Quali-Runde für die Champions League. Jetzt müssen Kapitän Niklas Kronthaler und Co. mit Doetinchem (Holland) nur noch eine Hürde meistern, um nach neun Jahren wieder in der Königsklasse mitspielen zu können. Das Hinspiel steigt bereits kommende Woche in Innsbruck.