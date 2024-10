„Pflegen Sie die Werte, für die der Sport steht“

Audienz in den privaten Räumlichkeiten des Papstes in Rom: Warum Franziskus I. großer Sportfan ist und von Österreich schwärmte, der 87-jährige Argentinier bei Süßigkeiten lieber leiser tritt und was er den Organisatoren der Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm wünscht.