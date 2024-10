Mehrere Messerschnitte sollten Geld fließen lassen

Geständig

Schließlich kam das Opfer frei und zeigte den Angriff bei der Polizeiinspektion Landhaus an und die Ermittler konnten den Algerier als Tatverdächtigen ausforschen und mithilfe der Cobra in Haid-Ansfelden fassen. Der 38-Jährige zeigte sich teilweise geständig und sitzt jetzt in Linz in Haft.