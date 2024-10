„Enthauptung“: DAS richtet Jazz Gitti Hatern aus

„Leck mich kreuzweis‘ am A....“

Frohnatur Gitti selbst versteht es nicht. Nur weil jemandem ein Video, oder eine Person nicht gefällt, denjenigen, „Mit einem grausamen Kommentar zu belästigen.“ Also schickt sie an alle „Hater“ deftige virale Grüße und zeigt ihnen auch gleich, was sie von denen hält. Sie tanzt, zeigt den Zusehern ihre Unterwäsche, samt Kehrseite und dazu stimmt die Musik das Lied an: „Leck mich links, leck mich rechts, leck mich kreuzweis‘ am Arsch ...“