Die kleine Botin richtet die Schuljause

Seit der 2. Klasse Volksschule suchen sich die Kinder weitestgehend selber aus, was sie tagsüber essen wollen, das hat zur Folge, dass wenig retour kommt und wir nicht viele Lebensmittel in den Bio-Müll werfen. Wir haben uns auf eine Basis-Auswahl an Brot, Fladen, Aufstrichen und frischem Obst und Gemüse geeinigt und passen das saisonal an. Derzeit stehen Fladenbrot gerollt mit Humus und dazu frische Sticks aus Karotten, rotem Paprika und Gurken hoch im Kurs. Weintrauben, Granatapfelkerne, Orangenspalten oder ein halber Apfel machen das Sortiment für die große Pause am Vormittag perfekt.