Aggressive Schwarzfahrerin schlug um sich

Bei einer Kontrolle in einem Bus in Klagenfurt hatte eine 59-Jährige keine Fahrkarte und verweigerte, ihre Identität bekannt zu geben. Die Kontrolleure riefen die Polizei zu Hilfe, die Beamten setzten die Amtshandlung an einer Bushaltestelle fort. Doch die Frau wurde immer aggressiver, warf sich schreiend auf den Boden, schlug um sich und gegen die Beamten und musste festgenommen werden. Anzeige folgt!