2:0 – Imst krönt sich im Spitzenspiel zum Leader!

Mit einem 2:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen Austria Salzburg setzt sich der SC Imst wieder an die Tabellenspitze der Regionalliga West. Die Tiroler fügten den Violetten die erste Niederlage zu. Einen Traineffekt gab es in Schwaz – Neo-Coach Akif Güclü kam und siegte 3:0 in Lauterach. Im Video gibt es die Highlights der Runde.