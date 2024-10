Klaudia Schrampf: Samtpfoten gehört ihr Herz

Die Liste ist beeindruckend: Sie fängt frei lebende Katzen ein, die unerwünscht sind, niemanden haben, der sich um sie kümmert, und lässt sie kastrieren – 250 waren das allein schon in diesem Jahr! Sie sorgt dafür, dass die Samtpfoten tierärztliche Behandlung bekommen, sie richtet Futterstellen ein, führt dafür auch – bei Weitem nicht immer einfache – Gespräche mit Grundbesitzern und Anrainern. Sie treibt Futter auf und sorgt mit aufwändiger, enger Vernetzung dafür, dass es auch an den Plätzen für die Tiere ankommt. Sie hilft bei der Vermittlung von zahmen Streunern, die dann endlich auch ihr warmes Platzerl in einem liebevollen Daheim bekommen. Kurz und gut: „Klaudia ist immer da, wenn die Streuner sie brauchen, unzählige verdanken ihr ihr Leben.“ Das alles macht die Steirerin ehrenamtlich und unbezahlt!