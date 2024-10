Jean-Marie Le Pen soll 300.000 Euro zurückzahlen

Veruntreuung von EU Geldern? Prozess gegen Tochter Le Pens

Apropos juristische Ermittlungen: Die Rückforderung des EU-Parlaments hat nichts mit dem derzeit in Paris laufenden Verfahren gegen Marine Le Pen, die Tochter des Parteigründers, zu tun. In dem seit Ende September laufenden Prozess geht es um die Veruntreuung von EU-Geldern durch die Scheinbeschäftigung parlamentarischer Mitarbeiter, die tatsächlich andere Funktionen innerhalb der Partei hatten. Jean-Marie Le Pen ist in diesem Verfahren ebenfalls angeklagt, er wurde aber aus gesundheitlichen Gründen für prozessunfähig erklärt.