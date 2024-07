Illegale Finanzierung? – Ermittlungen gegen Le Pen

11,5 Millionen Euro für Präsidentschaftskampagne

In Frankreich sind die Wahlkampfkosten – wie auch in Österreich – gedeckelt. Die zuständige Kommission prüft die Abrechnungen aller Kandidaten, ein Teil wird zurückerstattet. Le Pen hatte in ihren dritten Präsidentschaftswahlkampf 2022 etwa 11,5 Millionen Euro investiert. Die Kommission hatte bereits zuvor einen Teil der Ausgaben zurückgewiesen, darunter gut 300.000 Euro für Wahlkampfwerbung auf Bussen. Le Pen hatte die Präsidentschaftswahl 2022 in der Stichwahl gegen Emmanuel Macron verloren.