„Blut und Ehre“: Tiroler wegen Tattoo vor Gericht

„Habe sogar Asylwerber bei mir wohnen lassen“

Dass er damit die Verbreitung von NS-Ideologie zumindest „billigend in Kauf genommen“ habe, widersprach der Tiroler mehrere Male vehement. „Die Tätowierung hat keinerlei NS-Bezug, sondern ist vielmehr eine Hommage an Kaiser Franz II und ein damit verbundenes Lied, in dem von Blut, Ehre, Treue und Vaterland die Rede ist“, betonte der Angeklagte, der zu Beginn der Verhandlung am Innsbrucker Landesgericht eigentlich keine Fragen von Richterin Andrea Steffan und den Geschworenen beantworten, sich als „oberster Souverän“ präsentieren sowie lediglich mit dem Vornamen angesprochen werden wollte.