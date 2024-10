Tödlicher Tritt: Angeklagter (30) bestreitet Mord

Getrieben von Eifersucht soll der 30-Jährige seiner damaligen Verlobten (die beiden haben inzwischen in der U-Haft geheiratet) in ein Lokal gegenüber der gemeinsamen Wohnung gefolgt sein. Als er sah, wie die Schwarzhaarige mit einem Mann an der Bar spricht, „sieht er rot, startet auf die beiden zu und versetzt ihm einen Headbutt“, schildert Staatsanwalt Hansjörg Bacher.