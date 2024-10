Bergheim-Damen erkämpfen sich historischen Punkt

Glaube wächst nach der Pause

Nach der Pause wuchs der Glaube beim Heimteam, das Spiel nicht nur irgendwie über die Zeit zu bringen, sondern vielleicht sogar für eine Überraschung zu sorgen. St. Pölten verlor zunehmend an Kontrolle und wirkte nach und nach weniger entschlossen im Abschluss. Bergheim konnte sich befreien und verzeichnete vereinzelt Konterchancen, die zwar nicht in Zählbares umgemünzt werden konnten, aber das Selbstvertrauen der Mannschaft weiter stärkten. „In der zweiten Halbzeit haben wir gesehen, dass St. Pölten nicht unfehlbar ist. Wir haben uns immer besser ins Spiel gekämpft und gemerkt, dass wir etwas holen können“, so Schriebl weiter. Dass Bergheim am Ende sogar beinahe auf Augenhöhe agierte, zeigte, wie sehr die Mannschaft an diesem Tag über sich hinauswuchs. Am Ende trennten sich die Mannschaften mit einem verdienten 0:0. Es war der erste Punktverlust für die „Wölfinnen“ seit Anfang Mai.