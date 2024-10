Fahrzeug prallte im Pinzgau gegen eine Felswand

Sowohl der Lenker als auch die zwei mitfahrende Frauen (20, 25) konnten sich selbst aus dem beschädigten Fahrzeugwrack befreien. Alle drei wurden vorsorglich vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Zuvor führte die Polizei noch einen Alkotest beim Lenker durch: 0,0 Promille.