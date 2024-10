Liefering knabbert weiter an der Heimschwäche

Daheim tut sich Liefering in der zweiten Liga weiter schwer. Gegen Austria Lustenau setzte es eine 0:1-Niederlage. „Es war ein extrem chancenarmes Spiel“, wusste Trainer Daniel Beichler. Die erste Hälfte war wahrlich kein Leckerbissen. Ohne nennenswerte Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die Pause. In Hälfte zwei musste ein Elfmeter her, um den Bann zu brechen. Seifedin Chabbi brachte die Gäste in Führung. Kurze Zeit später stand es eigentlich 2:0, doch der Linienrichter entschied zu Unrecht auf Abseits. Auch danach kamen die Jungbullen nicht mehr zwingend vor das Tor von Domenik Schierl, so bleibt weiter das Warten auf den ersten Heimdreier.