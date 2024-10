Bauernhof am See um sieben Millionen Euro verkauft

Der Grundstücksdeal im Süden Oberösterreichs ging bereits vor gut einem Jahr über die Bühne: Die Erbin einer Liegenschaft in allerbester Lage entschied sich, die Landwirtschaft samt 45.000 Quadratmetern Grund zu verkaufen. Der Bauernhof steht direkt am See, die Uferfläche ist mehr als 100 Meter lang – Immobilienspekulanten wissen, dass sie mit so einem Stück Land viel Geld machen können.