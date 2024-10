Firmen schließen teure Abos ab, ohne es zu wissen

Betrüger am Telefon

Auch vor Tricks am Telefon sind Unternehmen nicht gefeit. Ein raffinierter Anrufer redete einer Sekretärin ein, dass eine einjährige Gratis-Vereinbarung ihres Büros mit einem Verlag in Kürze ablaufe. Um ihrem Chef künftig Kosten zu ersparen, wollte die Mitarbeiterin sofort kündigen. An den Erklärungen des Gesprächspartners zweifelte sie nicht.