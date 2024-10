Die Nachbarin entlarvte dreiste Diebe

Die Angeklagten hatten im Zeitraum Mai bis Juni mehrere E-Bikes und E-Scooter am Bregenzer Hauptbahnhof und am Bahnhof Rieden gestohlen. Mit dem Weiterverkauf wollten sie ihre Drogensucht finanzieren. Das hätte vielleicht auch geklappt, wäre in dem Mehrparteienhaus nicht die aufmerksame „Miss Marple“ der Nachbarwohnung gewesen.