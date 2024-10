Aufreger um Gruselvideo mit Waffen in Schule

Was haben Waffen und vermummte Gesichter auf einer Schulhomepage zu suchen? Wer am Donnerstag die Homepage der HAK Zwei in Salzburg öffnete, traute seinen Augen nicht. Gleich auf der Startseite posierten maskierte Schüler cool mit mehreren Waffen. In der Mitte der Gruppe gab sich auch die Klassenlehrerin locker-jugendlich. Eine Erklärung, wie es zu dem gedankenlosen Umgang mit dem Thema kam, gab es nicht. Der Beitrag war nur mit dem knappen Hinweis „Klassenfoto“ tituliert.