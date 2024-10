Filzmoos: Wanderinnen aus Bergnot gerettet

Der Polizeihubschrauber stieg zu einem Suchflug auf. Die Koordinaten ihres Standpunktes, an dem die Deutschen den Freund angerufen hatten, waren bekannt, aber dort konnten sie nicht gesichtet werden. „Wir gingen davon aus, dass sie sich auf dem Wanderweg befinden, aber da waren sie nicht mehr“, erzählte der Ortsstellenleiter. Ein Bergretter hörte beim Aufstieg über einen Jägersteig in Lammerach zufällig Stimmen der Frauen. „Sie waren zirka 80 Meter von dem Steig entfernt und saßen auf einem kleinen Jäger-Bodensitz. Dort gab es keinen Handyempfang. In diesem Bereich ist das Gelände aufgrund von Latschen und Bäumen sehr unzugänglich und schwer einsehbar.“