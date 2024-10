„Joker – Folie à Deux“: Der Wahnsinn kehrt zurück

Dass der Film die stolze Summe von rund 200 Mio. Dollar verheizt hat, sieht man ihm nicht in jeder Sequenz an. Wenn die Kamera aber auf die Gesichter von Joaquin Phoenix und Lady Gaga zoomt und die beiden sich wie gefallene Engel in intimen Duetten verlieren, bahnt sich Tiefe gesanglich ihren Weg. Und genau dann hat das Depri-Musical seine stärksten Momente.