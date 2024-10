Sir Mark Cavendish! Rad-Star zum Ritter geschlagen

Sprintstar Mark Cavendish ist am Mittwoch auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen worden. Der 39-Jährige von der Isle of Man wurde von Thronfolger Prinz William für seine großen Verdienste im Radsport und seinen Einsatz für wohltätige Zwecke ausgezeichnet. Er trägt nun den Titel Knight Commander of the British Empire und darf sich ab sofort Sir Mark nennen.