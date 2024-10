Eltern wollten Baby für Sixpack Bier verkaufen

Baby wurde sofort ins Krankenhaus gebracht

Laut des Polizeiberichts befand sich das Baby in einem körperlich derart schlechten Zustand, dass es sofort per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde: „Der Säugling war unterernährt, hatte Kot am ganzen Körper und einen schweren Ausschlag mit Blasen und Schwellungen am Hintern und Rücken.“