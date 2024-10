Hurrikan „Helene“ wird zum US-Wahlkampfthema

Harris will am Mittwoch in die betroffene Region in Georgia reisen. Biden plant am selben Tag Besuche in North Carolina und South Carolina. Der US-Präsident will sich dort auch aus der Luft ein Bild vom Ausmaß der Schäden machen. „So bald wie möglich“ wolle er außerdem in die ebenfalls betroffenen Staaten Georgia und Florida reisen, hieß es vom Weißen Haus.