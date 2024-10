Zement-Riese Leube baut Werke im Ausland aus

Die Lage ist auch für den Zement-Riesen Leube mit 600 Mitarbeitern an 15 Standorten und Hauptsitz in Grödig schwierig: „Wir bauen gerade unsere Werke in Tschechien aus“, so Geschäftsführer Heimo Berger. Problematisch für die Branche: „In Österreich ist der Wohnbaumarkt ja quasi zum Erliegen gekommen.“ Auch am Arbeitsmarkt wünschen sich Firmenbosse wie er mehr Flexibilität: „In Tschechien beschäftigen wird gerade Arbeiter von den Philippinen für zwei Wochen. Eine Kooperation macht das möglich.“