Probleme in Schule? Nicht Mund halten, aufmachen!

Was tun, wenn Lehrer sich fragwürdig verhalten?

Eine wesentliche Rolle spielen dabei in diesem System die Pädagogen. Sie sind besondere Autoritäts- und Schlüsselpersonen für Kinder und Jugendliche. Was aber, wenn Lehrpersonen – es handelt sich in Tirol erfreulicherweise um wenige schwarze Schafe – sich fragwürdig, unpädagogisch verhalten, mitunter übergriffig werden, psychische Gewalt ausüben, mobben? Lieber den Mund halten, aus Angst, durch die Beschwerde könnte die Lage für das Kind noch schlimmer werden?