Tirol: Anstieg bei Arbeitslosen seit einem Jahr

Fast alle Branchen sind betroffen

Betroffen seien fast alle Branchen. „Überdurchschnittlich stark erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (+23,4% bzw. +78), in der öffentlichen Verwaltung (+19,8% bzw. +70), im Handel (+18,7% bzw. +360), in der Warenherstellung (+18,3% bzw. +200) und im Bereich Verkehr und Lagerei (+15,8% bzw. +132). Auch in der Beherbergung und Gastronomie (+14,0% bzw. +386), bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (+13,1% bzw. +163) und in der Baubranche (+4,7% bzw. +33) liegt die Arbeitslosigkeit über dem Vorjahresniveau“, rechnen die Analysten vor.