„In zwei Wochen kann alles ganz anders aussehen“

„Es war eine Partie auf sehr hohem Niveau, die Punkteteilung war am Ende gerecht“, sagt Lustenaus Trainer Rainer Spiegel. Für den 52-Jährigen war es das zweite Spiel gegen die Admira. Mit dem VFV-Cupduell am 20. August begann die Trainerära von Spiegel in Lustenau – das Spiel ging 0:1 verloren.