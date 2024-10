„Immer ein ganz spezielles Spiel“

Der 32-Jährige weiß von seinen fünf Wiener Derbys mit der Austria gegen Rapid natürlich, dass Rivalität noch weit höhere Ausmaße haben kann. „Dennoch ist St. Pölten immer ein besonderes Spiel.“ Was alleine daran zu erkennen sei, wie die Spieler am Freitag nach dem 0:0 gegen Lustenau von den Fans in der Kurve auf den Auftritt in der Landeshauptstadt eingestimmt wurden. „Das sorgte für Gänsehaut.“

„Schön zu lesen, aber nicht wirklich relevant“

Trotz der aktuellen Ergebniskurve will Ebner von einer Favoritenrolle nichts wissen: „Statistiken sind schön zu lesen, aber nicht wirklich relevant. Fakt ist, dass es bei uns derzeit sehr stimmig zugeht, die Rädchen bessere ineinandergreifen als in den letzten Jahren.“ Wozu auch Trainer Thomas Silberberger viel betragen würde: „Mit seiner offenen, ehrlichen und direkten Art kann er aus dem einen oder anderen Spieler noch mehr herausholen.“ Selbiges gilt laut SKN-Kapitän Marcel Ritzmaier für dessen Coach Aleksandar Gitsov. Wenngleich die Punkte-Ausbeute bisher enttäuschend war.