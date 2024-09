Riesenzecke reist auch per Auto nach Österreich

Eine der Riesenzecken gelangte etwa bis nach Wien. Entdeckt wurde sie von einem Urlauber, der zuvor in Zadar an der dalmatinischen Küste weilte. Bei seiner Ankunft in Wien fand er die Zecke in seinem Auto und schickte sie an das AGES-Labor, wo sie als Hyalomma identifiziert wurde, hieß es in der Studie.