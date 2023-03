Neue Riesenzecke in Vorarlberg entdeckt

Kein Grund für Panik

Wer sich nun fürchtet und nicht mehr in den Wald gehen will, den kann Klaus Zimmermann von der „inatura“ beruhigen: „Die Zeckenart ist etwas Neues, das weiter beobachtet werden wird. Ein Grund für Panik ist aber nicht gegeben.“ Zwar können die Tiere tropische Krankheiten wie Krim-Kongo-Fieber oder Fleckfieber übertragen, alle zehn jemals in Österreich gefundenen Exemplare waren aber nicht mit Krankheiten dieser Art infiziert.