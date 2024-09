Rekord-Wahl | Wahl der Köpfe

Rekord-Wahl. Ein „Kopf an Kopf“-Rennen, ein Fotofinish mit steigenden Chancen für die Kanzlerpartei ÖVP, ihren ersten Platz doch noch zu verteidigen – so oder so ähnlich klangen die allerletzten Prognosen in den letzten Tagen vor den Nationalratswahlen. Doch die Wähler hielten sich nicht an die jüngsten Prognosen und sorgten so ganz und gar nicht für ein knappes, sondern für ein sehr klares Ergebnis – gespickt mit Allzeitrekorden. Die Freiheitlichen übertrafen alle bisherigen Bestwerte, selbst den 25 Jahre alten Jörg-Haider-Rekord mit damals 26,9 Prozent: Sie katapultierten sich gestern mit Zugpferd Herbert Kickl erstmals bei einer Nationalratswahl ganz klar auf Platz 1. Mit einem unfreiwilligen Rekord musste auch die Volkspartei aufwarten: Sie lieferte diesmal einen nie dagewesenen Absturz – im zweistelligen Prozentbereich und rasselte damit ein weit größeres Stück hinter die FPÖ als zuletzt erwartet. Für einen Negativrekord sorgte auch die SPÖ: Die Sozialdemokraten fielen mit Andreas Babler, der bis zuletzt den Kampf um Platz 1 ausgerufen hatte, auf den dritten Rang. Nach diesem Ergebnis pocht Herbert Kickl laut darauf, von den Wählern die Legitimation für seine Forderung bekommen zu haben, als Erster mit der Regierungsbildung beauftragt zu werden. Wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen, ein großer Kickl-Skeptiker, damit umgehen wird, darüber gab seine kurze Rede gestern Abend wenig Auskunft. Unter den nun bekannten Umständen wäre es jedenfalls keine Überraschung, wenn nun rekordverdächtig mühsame und lange Regierungsverhandlungen bevorstehen…