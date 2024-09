Brände gelegt, in Geschäfte gerast: Mann verhaftet

31 Verletzte haben zwei Brände in zwei Mehrfamilienhäusern in Essen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen am späten Samstagnachmittag gefordert, darunter acht Kinder. Ein 41-jähriger Syrer wurde bereits als Verdächtiger festgenommen. Er soll wenige Minuten später einen Lieferwagen in zwei Geschäfte gesteuert haben.