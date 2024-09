Schloss Fuschl sucht einen neuen Direktor

Der deutsche Manager setzte nämlich vermehrt auf Influencer-Marketing in seinem Haus, lud Online-Berühmtheiten zu mehrtägigen Aufenthalten ein, während Stammgäste des Hauses Hunderte Euro pro Nacht zahlen mussten. An Privatsphäre und Abgeschirmtheit war für Stammgäste ebenfalls nicht mehr zu denken, da die Influencer ihren Tagesablauf in Echtzeit penibel für ihre Fans dokumentierten, die „Krone“ berichtete.