Burgenlands Kassenärzte fordern mehr Geld

Während das Land mit seiner Offensivstrategie in der Gesundheitsvorsorge seinen eigenen Weg beschreitet, um den Menschen die beste Gesundheitsversorgung in Wohnortnähe und Versorgungssicherheit zu gewähren, krankt das Gesundheitssystem im niedergelassenen Bereich gewaltig. Die Suche nach Kassenärzten gestaltet sich seit Jahren als riesigen Herausforderungen. Für die Ärztekammer steht fest, dass der Grund dafür, der schlechteste Kassentarif in ganz Österreich ist. Die für Herbst angekündigten Tarifverhandlungen mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sind jetzt aber ins Stocken geraten – die Attraktivierung des Kassenarztsystems im Burgenland, inklusive höhere Honorare, in weite Ferne gerückt.