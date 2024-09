Hammer-Gerücht: Verkündet Perez seinen Rücktritt?

Red Bull hat auch Piastri im Visier

Wie F1-Journalist Saward in seinem Blog weiter schreibt, sollen die „Bullen“ auch großes Interesse an McLarens Oscar Piastri haben. „Oscars Manager Mark Webber steht Red Bull nahe und ist sicher neugierig, wie McLaren in den nächsten Jahren zwei Stars bei Laune halten kann“, so Saward.