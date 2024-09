Fahrer-Hammer? Red Bull lässt Mercedes zittern

„George Russell hat Ende nächsten Jahres keinen Vertrag mehr. Es wäre dumm, das nicht in Betracht zu ziehen“, sagte Christian Horner im Gespräch mit Sky Sports. Worte, die in der Formel-1-Welt für jede Menge Aufsehen sorgen. Bei Red Bulls Fahrersuche spielt also offenbar auch der Mercedes-Pilot eine große Rolle.